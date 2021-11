Mirabella. Schianto in auto: due morti, uno aveva 19 anni. Sono di Montemiletto Entrambe le vittime sbalzate fuori dalla vettura: sono due ragazzi di Montemiletto

Due ragazzi morti in un tragico incidente stradale a Calore di Mirabella Eclano. Stavano percorrendo la statale 90 delle Puglie, lungo via Pezza del Carro per fare ritorno a casa dopo un sabato sera trascorso con gli amici, quando, intorno alle 4,30 circa, alla fine di una lunga discesa e in prossimità di una curva è avvenuto il terribile schianto.

Per i due occupanti il veicolo, entrambi giovanissimi, 19 e 30 anni, non c'è stato nulla da fare. Quando dieci minuti dopo i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda sono giunti sul posto, perché allertati da altri automobilisti di passaggio, li hanno trovati già morti.

L'auto, una Volfwagen New Jeans, decapottabile, è finita fuori strada terminando la corsa contro un muretto, all'ingresso di un'area di servizio e i due corpi sbalzati in una cunetta di cemento, a terra, poco distanti l'uno dall'altro. Danneggiata anche una vettura parcheggiata.

Una scena raccapricciante quella che si è presentata agli occhi dei soccorritori, 118, carabinieri e vigili del fuoco.

La tragedia è avvenuta all'altezza di ponte Caruso. Un tratto già tristemente noto nel corso degli anni. Entrambe le vittime sarebbero di Montemiletto, una aveva 19 anni. Sono state trasferita dall'impresa di onoranze funebri Terrazzano all'obitorio dell'ospedale Rummo di Benevento, per il riconoscimento e i relativi accertamenti medico legali.