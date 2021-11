Rapina a Fontanarosa: tratto in arresto un 25enne del posto L'esecuzione dell'ordine di carcerazione del tribunale di Benevento

I carabinieri della stazione di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto un 25enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, per il reato di concorso in rapina, perpetrato qualche anno fa a Fontanarosa.

Successivamente alle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Ariano Irpino, dovendo espiare la pena di un anno e sette mesi di reclusione.