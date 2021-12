Ricettazione e violazione dei diritti d'autore: 7 anni e mezzo per un 50enne In carcere un uomo di Atripalda che deve espiare la pena

Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Atripalda hanno tratto in arresto un 50enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. L’ordinanza scaturisce da un provvedimento di determinazione di pene concorrenti per i reati di “ricettazione” e “violazione del diritto d’autore”, commessi qualche anno fa prevalentemente nella provincia Irpina. Dopo le formalità di rito, il 50enne è stato tradotto alla Casa Circondariale “Bellizzi” di Avellino per l’espiazione della pena residua di 7 anni e 6 mesi di reclusione.