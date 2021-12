Avellino. Picchia le vicine di casa: 40enne assolto in aula Accolta la tesi difensiva dell'avvocato dell'uomo, Dario Cierzo

L'accusa era violazione di domicilio e lesioni nei confronti di due donne. Sotto processo è finito un uomo di 40 anni di Avellino che era stato denunciato dalle donne perché, in seguito a una lite di vicinato, era entrato nella loro abitazione e le ha picchiate. Entrambe avevano riportato ferite guaribili in pochi giorni. Dopo la denuncia, le due donne sono state sentite così come l'imputato e altre testimonianze, alla fine dopo un a lunga istruttoria il giudice ha avallato la tesi difensiva del 40enne, rappresentata dall'avvocato Dario Cierzo, che puntava tutto sulle contraddizioni emerse dall'escussione delle due persone offese, dopo aver sentito i carabinieri intervenuti sul posto, c'è stata l'assoluzione perché il fatto non sussite. Il pm aveva chiesto un anno e 4 mesi di reclusione.