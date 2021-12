Tentano l'assalto ad un tabacchi: messi in fuga dalla vigilanza Argo Colpo sventato nella notte in Irpinia a Serino

Tentano l'assalto ad un tabacchi e ricevitoria lotto, tra l'altro chiuso per lutto ma vengono intercettati e messi in fuga da una pattuglia della vigilanza Argo. E successo a Serino in Irpinia. Avevano già fatto saltare la centrale di allarme, sradicandola dal muro, ma fortunatamente il segnale è partito e in poco più di due minuti un vigilantes è riuscito a giungere sul posto e a sventare il colpo.

I malviventi, in cinque, tutti incappucciati, si sono poi dileguati a bordo di un'audi nera station wagon. La presenza della banda a bordo di questa vettura in modo particolare era stata già segnalata nei giorni scorsi in altri comuni dell'Irpinia. Non si esclude che possa essere la stessa entrata in azione in alcune villette ad Ariano Irpino. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.