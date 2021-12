Si aggirano con fare sospetto a Nusco: napoletani allontanati dai carabinieri In tarda serata i due si aggiravano nei pressi di abitazioni isolate

Non si ferma l’attività dei carabinieri per il contrasto ai reati predatori. Nell’ambito di mirati servizi, i carabinieri della stazione di Nusco hanno sorpreso due giovani che, in tarda serata, si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate. Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo.

Si tratta di due uomini della provincia di Napoli, entrambi con precedenti di polizia, che a specifica richiesta non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel comune. Dopo gli accertamenti di rito è stata proposta l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio a loro carico.