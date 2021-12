Incidente a Flumeri: auto contro furgone, tre feriti in ospedale L'impatto sulla Statale 91: ferite due donne e un uomo

Intorno alle 12'30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta nel territorio del comune di Flumeri, sulla EX SS 91, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto e un furgone. Nel violento impatto sono rimaste ferite tre persone, di cui una rimaneva incastrata nell'abitacolo. Dopo aver liberato l'uomo originario di Ariano Irpino, insieme alle atre due donne ferite, una di Trevico e l'altra di Flumeri, venivano trasportati tutti presso l'ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.