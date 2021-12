Dramma nel giorno di Natale: stroncato da un malore muore 70enne di Serino A Salerno l'uomo è stato trovato senza vita nella sua vettura in via Nicolodi

Tragedia di Natale a Salerno. Un uomo di 70 anni è stato trovato privo di vita nella sua auto in Via Nicolodi. Secondo una prima ricostruzione l’anziano originario di Serino, una volta entrato in auto per far rientro a casa, avrebbe accusato un malore che non gli ha lasciato scampo dopo aver partecipato ad un pranzo di natale insieme con alcuni familiari e parenti. L'anziano è riuscito ad allertare i suoi familiari che hanno chiamato i soccorsi. Una volta arrivati i sanitari hanno provato a soccorrerlo. Tutte inutili le manovre salvavita dei sanitari intervenuti sul posto. Per il 70enne non c'è stato nulla da fare.