In fiamme la Jeep di un imprenditore di Solofra, indagano i carabinieri

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per un principio d’incendio divampato questa notte a Solofra. Le fiamme hanno interessato principalmente il vano motore di una Jeep Renegade, parcheggiata in via Cigliano di proprietà di un imprenditore conciario del posto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e i vigili del Fuoco. Non si esclude la natura dolosa del rogo. Le indagini sono in corso da parte della compagnia di Solofra.