L'auto si schianta tra muro e ringhiera e lui resta miracolosamente illeso Paura in serata a Mirabella Eclano

Per cause in corso di accertamento, un'auto è rimasta incastrata, in una posizione insolita tra la ringhiera e il muro di una palazzina, al termine di una rocambolesca carambola. E' successo a Mirabella Eclano, in via bosco, di fronte ad una chiesa, non molto distante dall'area parcheggio del liceo Aeclanum, zona passo e dalla statale 90 delle puglie.

Alla guida della vettura, una fiat 500, una sola persona, rimasta miracolosamente illesa, si tratta di un giovane di Bonito. Sul posto il carabinieri del nucleo radiomobile di Mirabella Eclano, i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda insieme ai colleghi della centrale operativa di Avellino, muniti di autogrù. Un incrocio, quello in questione già tristemente noto.

Sempre i vigili del fuoco in serata, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, e più precisamente sotto la galleria del monte Pergola in direzione Salerno, per un incidente stradale che ha visto coinvolta anche in questo caso, una sola autovettura. A bordo di essa, un ragazzo di 28 anni originario di Solofra, il quale rimaneva ferito e veniva trasportato presso l'ospedale di Solofra dai sanitari del 118 intervenuto sul posto. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.