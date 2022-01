Incendio di auto a Forino: 36enne individuato e arrestato dai carabinieri In poche ore i militari sono riusciti a individuare l'autore del rogo.

E' stato individuato e arrestato dai carabinieri l'autore dell'incendio divampatao questa notte a Forino. Si tratta di un 36enne del posto, che ora dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.

Le fiamme hanno completamente distrutto una Citroen C2 e si sono propagate su una Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. Il rogo si è verificato in via Monteromola. Paura tra gli abitanti del luogo, svegliati nel cuore della notte. Il rapido intervento dei caschi rossi ha evitato consegiuenze ancora più gravi. I carabinieri stanno indagando anche sul rogo della settimana scorsa, sempre a Forino. Un furgone è stato dato alle fiamme nel cuore della notte e si cerca di capire se è stato lo stesso autore. L'uomo condotto in tribunale è stato giudicato con rito direttissimo.