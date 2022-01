Incidente sotto la galleria a Montemiletto: due coniugi in ospedale Due le auto coinvolte. L'impatto intorno alle 17 direzione Napoli

Paura in autostrada questo pomeriggio. I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle 17'00, sono intervenuti sull'autostrada A16, Napoli - Canosa, al Km. 63 in direzione Napoli, sotto la galleria Sant'Elena, nel territorio del comune di Montemiletto, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto sono rimasti feriti due coniugi, i quali venivano trasportati in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti. i veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Sul posto gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del sinistro per stabilire la dinamica ed eventuali responsabilità. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso per permettere agli operatori di eseguire le operazioni di soccorso.