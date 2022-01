Autocisterna piena di azoto in fiamme: dramma sfiorato sull'A16 Le fiamme che hanno riguardato una coppia di pneumatici sono state subito circoscritte

Tanta paura, questo pomeriggio sull'autostrada. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta lungo il tratto Napoli - Canosa, al Km.62,500 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Torre Le Nocelle, per un principio d'incendio ad un'autocisterna che trasportava azoto liquido. Per fortuna le fiamme che hanno riguardato una coppia di pneumatici sono state subito circoscritte evitando il peggio, e si è dato assistenza per il recupero del pesante automezzo. Fortuntamente per il conducente, solo tanto spavento. Fondamentale è stato l'immediato allarme lanciato dallo stesso alle forze dell'ordine. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di spegimento. Paura per gli operatori del soccorso, consierato il carico pericoloso che trasportava l'autocisterna. Alla fine il mezzo e l'area interessata è stata messa in sicurezza e l'autostrada è tornata fruibile normalmente.