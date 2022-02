Da Salerno a Calabritto per spacciare droga: due giovani nei guai Sono stati fermati dai carabinieri con modiche quantità di hashish

La lotta allo spaccio di stupefacenti in Irpinia, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare svariati quantitativi di stupefacenti.

In tale contesto, un’altra attività è stata eseguita a Calabritto dai Carabinieri della locale Stazione che hanno operato unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella e della Stazione Forestale di Lioni.

Le indagini hanno permesso di acquisire elementi a carico di un ventenne della provincia di Salerno che avrebbe ceduto a un uomo del posto una modica quantità di hashish per uso personale; nella circostanza, quest’ultimo è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa e il ragazzo denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino. Alla medesima Autorità Giudiziaria è stato denunciato un altro giovane (anche lui del salernitano), per “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico.

In considerazione dell’illeceità della condotta posta in essere e dell’ingiustificata presenza nel comune di Calabritto, oltre al deferimento in stato di libertà, i due giovani sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

Droga e coltello sottoposti a sequestro.