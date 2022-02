Sparatoria a San Martino Valle Caudina, due persone ferite Una delle vittime è Fiore Clemente. Sul posto i carabinieri

Pochi minuti fa a San Martino Valle Caudina due persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco. E' accaduto in piazza Guido Dorso. Una di queste, dovrebbe essere Fiore Clemente, già noto alle forze dell'ordine. L'altro dovrebbe essere Giovanni Pacca, suo nipote.

Hanno agito in due. Testimoni riferiscono di aver udito diversi colpi di arma da fuoco.

L'episodio, che sembra ricalcare lo schema di un vero e proprio agguato camorristico, è accaduto nella strada che ospita un frequentatissimo supermercato.

L'agguato, quindi, ha avuto anche uno scopo dimostrativo, di sfrontatezza criminale per testimoniare il predominio sul territorio.

A quanto si apprende Gioivanni Pacca avrebbe riportato ferite lievi, mentre le condizioni di Fiore Clemente, bosso emergente del clan Pagnozzi, sarebbero disperate.

Sul posto decine di militari della compagnia dei carabinieri di Avellino.



Omicidio Carlino. L'assoluzione e il ritorno in libertà

Fiore Clemente (nel 2016) è stato assolto dai giudici della Corte di assise di appello di Roma, nel processo relativo all’omicidio di Giuseppe Carlino, vicenda per la quale erano stati svolti lunghi anni di attività di indagine dalla direzione distrettuale antimafia di Roma. Giuseppe Carlino, boss siciliano trasferitosi a Roma, dedito al narcotraffico internazionale, è stato ucciso a Torvaianica nel settembre 2001. In primo grado furono condannati all’ergastolo il ritenuto mandante (Michele Senese, esponente storico del clan Moccia di Afragola e trasferitosi nella capitale dal 1980) e colui che fu ritenuto essere l’esecutore materiale (Domenico Pagnozzi, capo della cupola esistente nella capitale), mentre tra i condannati a 30 anni c'era stato anche Fiore Clemente. In Appello la clamorosa svolta e il ritorno in libertà, anche se da sorvegliato per alcuni anni. Nell'ottobre del 2019, per la giustizia Fiore Clemente non era più una persona perciolosa.