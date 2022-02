Incendio in un deposito a Pianodardine, due operai intossicati L'intervento di sicurezza è ancora in corso

Un incendio è divampato a Pianodardine, all’interno di un capannone adibito a deposito. Due le squadre prontamente intervenute supportate dall'autoscala, le quali hanno circoscritto le fiamme evitando che si propagassero ad altri ambienti. Due operai sono rimasti leggermente intossicati: uno è stato visitato sul posto e un altro è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale Moscati di Avellino per ulteriori controlli. L'intervento di messa in sicurezza è ancora in corso.