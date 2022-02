Agguato a San Martino V.C, la preoccupazione della Cgil Fiordellisi: "Inascoltato il nostro allarme sulla penetrazioni delle associazioni criminali"

L’agguato a San Martino Valle Caudina, di stampo camorristico, preoccupa moltissimo anche a fronte dei tanti allarmi lanciati in questi ultimi anni rispetto alla penetrazione delle associazioni camorristiche in Irpinia», così il segretario generale della Cgil di Avellino Franco Fiordellisi.



«Ancor di più in questo momento, a fronte delle tante risorse economiche che sono già destinate alle grandi infrastrutture ed alle attività ad esse connesse tramite la filiera degli appalti. Dunque è necessaria assoluta trasparenza negli appalti, tramite le centrali di committenza e quindi la stipula di protocolli specifici per rafforzare il ruolo delle parti sociali a supporto degli enti e delle amministrazioni».



«Sono certo che la democrazia e il coinvolgimento delle parti sociali sono necessari per supportare le attività e le azioni utili a rafforzare la legalità con il pieno riconoscimento delle istituzioni da parte delle comunità e cittadini. Con questo esprimiamo vicinanza a tutta la comunità di San Martino Valle Caudina e agli amministratori locali»