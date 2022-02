Sparatoria a San Martino, si aggravano le condizioni di Fiore Clemente L'uomo è stato intubato. il nipote invece è stato operato

Si aggravano le condizioni di Fiore Clemente, la vittima dell’agguato che si è verificato ieri a San Martino Valle Caudina. I medici dell’ospedale San Pio di Benevento lo hanno intubato ed ora si trova in terapia intensiva. Anche il nipote Giovanni Pacca resta ancora sotto osservazione, perché ha dovuto subire un delicato intervento, in quanto un proiettile ha sfiorato zone molto delicate del corpo ed ha rischiato di restare paralizzato. C'è poi anche una terza persona colpita da un proiettile di striscio. Era semplicemente una cliente del supermercato che stava uscendo dal negozio. Intanto continuano le indagini. I carabinieri sono ancora sulle tracce del giovane che ha fatto fuoco in pieno giorno contro il pregiudicato Fiore Clemente. I militari sono risaliti a lui anche grazie alle telecamere e alla testimonianza delle persone. Mentre pare che prima di sparare, l’autore della sparatoria avesse picchiato tre ragazzi che si trovavano in paese perché voleva costringerli ad aiutarlo a commettere l’agguato.