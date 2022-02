Rogo nella notte: 2 auto distrutte a Serino. Paura in via Ferrovia Intervento dei vigili del fuoco nel cuore della notte

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 01'30 della notte appena trascorsa, sono intervenuti a Serino, in via Ferrovia, per un incendio che ha interessato due autovetture parcheggiate sotto una tettoia all'interno di un'area privata. Le fiamme che hanno avvolto i due veicoli sono state spente mettendo in sicurezza l'area.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri. Nello specifico Le fiamme hanno completamente distrutto una Fiat 500X e una Volkswagen Tiguan.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Solofra.