Lotta alla droga in Alta Irpina, fogli di via e denunce a Lioni e Calitri L'attività di contrasto dei carabinieri di Lioni

I carabinieri, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando ulteriormente -come disposto dal Comando Provinciale di Avellino- l’attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Nell’ambito di mirati servizi, a Lioni, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno intimato l’“Alt” ad un veicolo sospetto con a bordo due uomini della provincia di Potenza, già noti alle Forze dell’Ordine.

Alla specifica richiesta da parte degli operanti, i due non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel comune. Dopo gli accertamenti di rito, a carico dei due è stata proposta l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

E non è certamente venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di segnalare alla competente Autorità Amministrativa un uomo di Lioni e due giovani di Calitri, sorpresi in possesso di modiche quantità di stupefacenti (hashish e crack). La droga è stata sottoposta a sequestro.