Agguato mortale a Cervinara, finita la fuga: fermati ad Arienzo dai carabinieri I due si nascondevano in provincia di Caserta i presunti autori del delitto di Zeppetelli

Sono stati fernati ad Arienzo, in privincia di Caserta, i due presunti autori dell'agguato mortale a Nicola Zeppetelli, il 40enne di Cervinara freddato davanti al suo circolo di via Joffredo, con quattro colpi di pistola. I due (A.M. e G. M.), volti già noti alle forze dell’ordine, sono stati inquadrati chiaramente dalle telecamere installate nella zona del delitto.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri di Cervinara e San Martino, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Maddaloni. L’arresto sarebeb avvenuto in modalità rocambolesca alla fine di una sparatoria. I militari li hanno fermati nella provincia casertana, dove cercavano un luogo sicuro per nasconersi presso l'abitazione di conoscenti. Ora si trovano in stato di fermo e in custodia dei carabinieri, in attesa della decisione del magistrato. Una risposta immediata quella dei carabinieri che sono riusciti a fermare i due fuggitivi in meno di 24 ore.