"Ho avuto paura di morire e non rivedere più mia moglie" Parla Filippo Calò a Grottaminarda, tra i sopravvissuti nell'incendio sul traghetto in mare a Corfù

"Ho pensato di non farcela, le fiamme erano alte, il rumore, la paura, le persone che correvano, altre che si sono sentite male. Un inferno."

Sta bene ed è tornato a casa insieme a suo padre e ad un operaio, Filippo Calò, tecnico di tappezzeria di Grottaminarda, tutti e tre scampati alla morte, insieme ad un altro irpino, un autotrasportatore di Casalbore, nell'incendio del traghetto Euroferry Olympia, andato a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì a largo di Corfù, tra l'Italia e la Grecia.

Filippo è ancora scosso dopo l'accaduto e si sente oggi un miracolato: "Eravamo tutti seduti a terra, nel buio e in preda alla paura. Una notte che non potremo dimenticare facilmente. Ma qualcuno dall'altro e ne sono convinto, ci ha salvato. Ero talmente disorientato che non ricordavo neppure l'ave Maria. Ma Dio ci aiutato. La prima telefonata è stata a mia moglie Pasqualina, l'ho tranquillizzata anche se a distanza non è stata cosa facile farle capire che stavamo bene.

Una trasferta per motivi di lavoro per il gruppo Calò. “Ci occupiamo di tappezzeria delle navi e mercoledì saremo già pronti per ripartire. La paura ci può essere ma è il nostro lavoro e non possiamo fermarci. Un incidente può capitare, abbiamo avuto la fortuna di salvarci e speriamo di non rivedere più una scena simile. Non lavoriamo solo per la Grimaldi, ma anche per altre compagnie. Certo ora la notte a bordo della nave sarà più brutta, non sarà facile ma siamo uomini e dobbiamo essere forti.

Un ringraziamento particolare Filippo intende rivolgerlo ai soccorritori: "Sono stati straordinari, non capita tutti i giorni un salvataggio del genere. Una lotta contro il tempo. La Guardia di Finanza, si è trovata sul posto per caso e non è stato un caso se qualcuno li abbia guidati dall'altro."