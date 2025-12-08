Avellino, piccolo ma elegante: ecco l'albero di Natale modello "Capri" Alto 15 metri l'albero è stato allestito in piazza Libertà

Si è acceso ieri sera il Natale ad Avellino, tra piazza Castello, Corso Vittorio Emanuele, Centro storico e centro città. Protagonista assoluto l'irrinunciabile Albero di Natale, che quest'anno è alto solo 15 metri. Albero small e luminarie che creano un gioco di stelle a corona del salotto buono, ecco la scelta dell'amministrazione commissariale per questo Natale, all'insegna di eleganza e sobrietà. L'albero, allestito in piazza Libertà, è alto 15 metri, ed è un modello "Capri". Le luci del "cielo stellato" illuminano con sobrietà ed eleganza il Corso. Ad occuparsi dell'allestimento degli addobbi è stata la ditta De Filippo, di Mercato Sanseverino. Luci calde per l'allestimento all'insegna del calore ed eleganza. In via Nappi e via Duomo c'è un tappeto di luci. A piazza Kennedy addobbi ad hoc per i bambini.