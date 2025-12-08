Arcieri del tricolle: ancora tre ori e un argento

Tre ori ed un argento per gli Arcieri del Tricolle alla gara indoor interregionale tenutasi a Benevento il 7 dicembre 2025.
Gli Arcieri del Tricolle continuano ad eccellere confermando il loro alto livello di preparazione tecnica e agonistica lasciandosi, ancora una volta, alle spalle gli altri arcieri della campania e delle regioni limitrofe.
Dopo i due turni di gara, uno mattutino ed uno pomeridiano, queste le loro posizioni nell’unica complessiva classifica finale:
Simone De Gregorio, arco olimpico, giovanissimi maschile, oro.
Matilde Puorro, arco olimpico, giovanissimi femminile, oro.
Marianna Rogazzo, arco nudo, master femminile, oro.
Sharon Lucia Piligra De Delfinetti, arco nudo, senior femminile, argento.
Antonio Zotti, arco nudo, master maschile, quinto posto.
