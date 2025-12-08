LIVE | Avellino-Venezia: le formazioni ufficiali, Fontanarosa terzino sinistro La sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B

La sfida Avellino-Venezia

Pregara - Biancolino punta sulla difesa a 4 con Missori a destra, la coppia di centrali Enrici-Simic e con Fontanarosa a sinistra. In attacco la conferma del tandem Biasci-Tutino con Palumbo trequartista.

Il tabellino

Serie B

Quindicesima Giornata

Avellino-Venezia

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Enrici, Simic, Fontanarosa; Kumi, Palmiero, Sounas; Palumbo; Biasci, Tutino. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Cagnano, Marchisano, Cancellotti, Manzi, Gyabuaa, Besaggio, Patierno, Russo, Crespi, Lescano, Panico

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sidibé; Hainaut, Doumbia, Busio, K. Perez, Bjarkason; Yeboah, Adorante. A disp. Minelli, Grandi, Karac, Haps, Fila, Venturi, Sagrado, Compagnon, Lella, El Haddad, Duncan, Casas

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Laudato e Regattieri

Quarto ufficiale: Arena

VAR e AVAR: Baroni e Prenna