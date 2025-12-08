Montevergine, Abbazia isolata, turisti delusi: volevamo salutare Mamma Schiavona Il sindaco: se la strada resta chiusa chiederò all'Air di riaprire la funicolare: c'è l'altra strada

Giorno dell'Immacolata con il Santuario di Montevergine chiuso, come anche la strada provinciale che porta in vetta al Partenio, dopo la frana dello scorso 26 novembre. Si dovrà attendere qualche giorno per l’esito delle indagini sulle prove di carico che consentiranno di valutare la stabilità del versante e la portata della carreggiata. Fino al completamento delle analisi la strada resta chiusa. Stop anche alla funicolare e i turisti restano delusi nel non poter portare preghiere e saluti a mamma Schiavona.

Riaprire la strada e fare presto

L’obiettivo è tentare di riaprire la provinciale al traffico, sempre con massima cautela ma intanto il sindaco di Mercogliano anticipa: chiederò comunque all'Air di aprire la funicolare con il passaggio dei lavoratori della stessa attraverso l'altra strada che passa per Pietrastornina. Intanto la provincia punta all'apertura di una sola corsia per consentire la ripresa del passaggio ai veicoli nel tratto invaso dal la colata di fango, anche ai visita tori, in vista delle festività natali zie che portano al Santuario mariano migliaia di pellegrini e turisti. Permettendo, così, anche a chi lavora in vetta di riprendere l'attività.

Pulizia completata

Intanto la pulizia dei tornanti in vasi da fango e detriti, effettuata da Provincia e Protezione Civile, è terminata. Una prima messa in sicurezza è stata portata a termine con la rimozione del fango dalla strada, del materiale rimasto attaccato agli alberi durante la violenta discesa verso valle, e con l’apposizione dei new jersey per garantire agli operai di lavorare in piena sicurezza.