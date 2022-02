Incidente sull'Ofantina tra tir e auto: tre persone ferite in ospedale E' accaduto questa mattina all'alba all'altezza di Montemarano

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, intorno alle 5'30, è intervenuta sulla strada SS 7 Bis, denominata Ofantina, al Km. 327, ne territorio del comune di Montemarano, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un autotreno, un autocarro ed un'autovettura. Nel violento impatto, l'autocarro finiva sotto alla scarpata, e per recuperarlo si è reso necessario l'intervento dell'autogru dalla sede centrale di Avellino. Tre le persone rimaste ferite e trasportate presso l'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi per essere sottoposte a cure mediche. Inevitabili disagi per la circolazione si sono registrati durante le operazioni di soccorso durate circa quattro ore.