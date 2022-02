Morto in sella alla moto: Forino è sotto choc per Sabatino Lunedì avrebbe compiuto 17 anni. Proclamato lutto cittadino per domani giorno dei funerali

Il giorno dopo la tragedia, Forino resta ancora sotto choc per quanto accaduto in via Scheta, dove Sabatino Armieri, che avrebbe compiuto 17 anni lunedì prossimo, è morto in sella alla sua moto. Sul luogo dell’incidente ancora i segni dell’impatto e i pezzi del suo mezzo poggiati sul muretto. Sabatino era conosciuto da tutti nella piccola comunità forinese. Un ragazzo solare, sempre disponibile e pronto ad aiutare tutti. Il giovane stava preparando la festa per il suo compleanno di lunedì, voleva fare un brindisi tra gli amici più stretti. Invece, il suo destino si è fermato venerdì pomeriggio in via Scheta, lasciando tutti sgomenti. Sabatino era un appassionato di motociclette. Nonostante frequentasse l’istituto Amatucci, si dedicava anche a qualche lavoretto per poter mettere da parte i soldi e comprarsi la moto.

Gli amici sono davvero frastornati per la vicenda. Il 16enne conosceva bene le due ruote e non era uno spericolato. Eppure il destino ha voluto che la sua vita finisse proprio per la sua grande passione. Il sindaco di Forino Antonio Olivieri ha proclamato il lutto cittadino per domani, giorno dei funerali di Sabatino che si terranno nella chiesa di Sant’Anna alla frazione Celzi. Inoltre, assieme alla sua amministrazione, attraverso un post su facebook, ha espresso profondo cordoglio alla famiglia: “Affranti, senza parole e profondamente commossi, ci stringiamo, con un grande affettuoso abbraccio, alla famiglia di Sabatino per l'atroce scomparsa di un nostro giovane allegro e solare di cui conserveremo sempre il ricordo. Una perdita che ha gettato nel totale sconforto la Nostra Comunità. Con la morte di un giovane, si spengono sogni e prerogative che ancora aspettavano di essere realizzate e che, purtroppo, rimarranno disattese. L'allegria, la goliardia, la generosità d'animo e l'educazione di Sabatino resteranno, però, impresse nella memoria di tutti noi per sempre. Alla mamma, al papà, alle sorelle e a tutta la famiglia, porgo le mie condoglianze in questo momento di grande dolore che ha segnato Forino.

Con commozione, insieme alla Comunità tutta, partecipo al dolore dei familiari ed esprimo la vicinanza tutta dell'intera Comunità Forinese”.

Ora si lavora alla dinamica. I carabinieri della locale stazione hanno effettuato tutti i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, pare che il giovane, proveniente dal centro di Forino verso Celzi, abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo, proprio nel momento in cui di fronte proveniva una macchina, una Fiat 16, guidata da una ragazza che si è subito fermata per prestare soccorso, benché non abbia per niente toccato il giovane, come inizialmente si pensava. La giovane, che è ancora sotto choc, ha visto sbalzare il giovane che è poi finito al suolo. Ora al vaglio degli inquirenti c’è anche la sicurezza di quel tratto di strada. Priva di illuminazione e a tratti dissestata. La comunità di Forino si prepara ad accogliere Sabatino nel suo ultimo viaggio. I funerali sono in programma per domenica, alle 10, nella chiesa di Sant'Anna della frazione Celzi.