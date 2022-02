Nevica in Irpinia: chiusa l'autostrada nel tratto Candela-Grottaminarda Il codice rosso è scattato dalle quindici, subito in azione polstrada e società autostrade

Nevica in Irpinia. La coltre bianca dalla tarda mattinata ha fatto la sua ricomparsa soprattutto nelle aree interne. Tutto come nelle previsioni, della protezione civile Campania diretta da Claudia Campobasso. I primi fiocchi già dopo le dodici.

Monitorata l'A16 Napoli-Canosa dove già dalla giornata di ieri il personale della società autostrade e la Polstrada diretta dal comandante Armando Mirra sono in allerta. Dalle quindici è scattato il codice rosso con la chiusura del tratto autostradale Grottaminarda- Candela in entrambi i sensi di marcia. Serrati i controlli ai veicoli in transito per l'equipaggiamento da neve.

Particolare attenzione sulla famigerata Ofantina, lungo la statale 90 delle puglie e le varie strade provinciali. Mezzi già in azione ovunque. Neve mista a pioggia nelle zone più basse, accompagnata da nebbia in alta irpinia. Sorvegliato speciale come sempre l'altopiano del Formicoso dove il gruppo comunale di protezione civile fa sapere che al momento non si registrano difficoltà. Strade percorribili nella valle del Cervaro al confine con la vicina Puglia dove però non mancano le difficoltà.

La neve ha fatto la sua comparsa anche nel capoluogo irpino senza alcun disagio. Scenario da cartolina sul cucuzzolo della città ad Ariano Irpino, dove stamane le scuole sono rimaste chiuse a scopo preventivo per effetto di una ordinanza firmata dal sindaco Enrico Franza. E c'è chi si è subito recato nella villa comunale per la gioia soprattutto dei più piccoli.

Trasporti regolari, ma se dovesse continuare a nevicare nelle prossime ore, non si esclude, fanno sapere dall'Air la sospensione delle corse.