Schianto nella notte a Grottaminarda: un giovane finisce in ospedale

Schianto nella notte a Grottaminarda. Un giovane della Baronia è finito con la sua auto contro un palo e un muretto a bordo strada. E' successo in contrada Tuoppolo, lungo la strada provinciale 36 a poche centinaia di metri dalla caserma dei vigili del fuoco. E sono stati proprio i caschi rossi a giungere immediatamente sul posto, insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri. Il conducente, cosciente e fortunatamente illeso è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. A causare l'incidente con ogni probabilità l'asfalto ghiacciato.