Grave incidente a Frigento, sei persone ricoverate in ospedale Tra di loro anche un bambino

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 16, è intervenuta a Frigento, in località Pila Ai Piani, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture ed un furgone, il quale terminava la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione abbattendolo. Complessivamente a bordo dei tre veicoli vi erano sei persone di cui un bambino, tutte trasportate dalle varie ambulanze intervenute presso l'ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposte a cure mediche