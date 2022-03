Violento scontro sul viadotto tra Melito e Grottaminarda Il bilancio è di un ferito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane

Non è ancora chiara neppure ai carabinieri, la dinamica di un pauroso incidente avvenuto in serata sul viadotto di scavalco al fiume Ufita, tra Grottaminarda e Melito Irpino. Due auto, un'audi e una ford focus si sono scontrate violentemente fino a far temere il peggio nella parte centrale del ponte. Una delle due ha effettuato una carambola fino ad impattare poi contro il guard rail, la seconda, di grossa cilindrata ha proseguito dopo l'impatto la sua corsa per diversi metri, fino al bivio che porta alla zona vecchia di Melito Irpino.

Sul posto sanitari del 118 e carabinieri di Ariano, Grottaminarda e successivamente anche da Castel Baronia. Rilievi non facili in quel punto insidiosissimo della statale 90 delle puglie privo di illuminazione. Gli occupanti delle due vetture, tutti di Melito Irpino. Una sola persona è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane per accertamenti.