Droga in un buco del muro della veranda: pena ridotta e ritorno in libertà Rito abbreviato: 2 anni e 10 mesi, in appello, per Franco Ronga, 25 anni, di S. Martino

Pena ridotta in appello – da 3 anni e 4 mesi a 2 anni e 10 mesi – e ritorno in libertà, dopo quattordici mesi ai domiciliari, per Frango Ronga (avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio), 25 anni, di San Marino Valle Caudina, giudicato con rito abbreviato ad Avellino, che nel dicembre del 2020 era stato arrestato per droga dai carabinieri.

I militari avevano rinvenuto 370 grammi di marijuana e 8 di cocaina, sistemati in buste di cellophane termosigillate, in un cassetto, azionato da un telecomando, posizionato in un buco ricavato nel muro della veranda dell'abitazione e coperto da tre mattonelle perfettamente in linea con il resto del rivestimento. Nella stessa occasione era stato fermato anche il padre, che è ancora ai domiciliari dopo la riduzione in appello a 4 anni e 2 mesi della pena di 5 anni stabilita in primo grado al termine di un giudizio ordinario.