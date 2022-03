Addio grande Hanya: la polizia penitenziaria saluta il suo eroe antidroga Era attaccato al suo conduttore da oltre 10 anni di onorato servizio

E' venuto a mancare nel corpo di polizia penitenziaria il cane antidroga Hanya, razza pastore tedesco di colore grigio in forza al nucleo cinofili distaccamento di Avellino. A comunicarlo è l'Osapp attraverso il segretario provinciale Ettore Sommariva e regionale Vincenzo Palmieri.

“Hanya” condotto egregiamente da un assistente capo coordinatore del corpo di polizia penitenziaria, ha operato nei sistemi penitenziari al fine di impedire grazie al suo infallibile fiuto l’introduzione illegale sostanze stupefacenti sia al nord che al sud della penisola e in altrettante operazioni portando a termine molteplici sequestri anche in altri ambiti in collaborazione con le altre forze di polizia.

Era attaccato al suo conduttore da oltre 10 anni di onorato servizio, spesso per non separarsi da lui al

termine del servizio faceva di tutto per farsi portare a casa dove trovava accoglienza e amore anche dai familiari.

Come Osapp, siamo vicini al grande dolore che ha colpito il corpo e il conduttore, tuttavia auspichiamo

che i vertici del Dap provvedano ad un ampliamento della dotazione quando mai urgente di altri cani nel

reparto cinofili non solo di Avellino, ribadendo anche la necessità di ammodernamento e rafforzamento

complessivo del servizio e di una pianificazione strategica più compiuta nella strutturazione sul territorio

della Campania e delle dotazioni complessive ai fini della prevenzione rispetto a un fenomeno sempre più

dilagante negli istituti penitenziari. Grazie Hanya Buon viaggio."