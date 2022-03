Agronomi Forestali e Guardia di Finanza: l'accordo per la tutela del territorio Stamattina l'incontro presso l'Ordine dei Dottori Agronomi di Avellino

Si è tenuto presso l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Avellino un incontro tra il presidente Antonio Capone e il colonnello Salvatore Minale, comandante provinciale della Guardia di Finanza. Durante la visita, svoltasi in un clima di cordialità, il presidente Capone ha illustrato il ruolo fondamentale dell’Ordine degli Agronomi e Forestali sul territorio provinciale e nell’ambito di diversi settori, in particolare quello agroalimentare e forestale.

“E’ stato un incontro istituzionale, in segno di disponibilità e collaborazione reciproca - afferma il presidente Capone - L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Avellino è sul territorio e svolge una funzione anche di sentinella dello stesso. Siamo per questo vicini alla Guardia di Finanza”.

“Siamo - sottolinea Capone - dalla stessa parte per quanto riguarda la tutela e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, sia per la parte forestale che per la parte delle produzioni agricole, anche relativa alla prevenzioni frodi alimentari. Le sinergie professionali tra enti sono una leva fondamentale per il buon esito di azioni sul territorio”.

In tale circostanza il colonnello Minale, auspicando l’opportunità per eventuali collaborazioni istituzionali, ha preannunciato che “a breve nella sede di Sant’Angelo dei Lombardi sarà operativo il Soccorso Alpino del Corpo e, pertanto, potrebbe risultare utile un confronto riferibile a una maggiore conoscenza dell’orografia del territorio”.

Piena sintonia, dunque, da parte del colonnello Minale che ha dato disponibilità alla collaborazione. Questo importante incontro istituzionale ha sancito la comune visione di intenti tra Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Avellino e Guardia di Finanza provinciale.