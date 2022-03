Avellino, falso in bilancio dell'amministrazione Foti: prosegue il processo In aula questa mattina il consulente del pm ha confermato quanto viene contestato agli imputati

Questa mattina presso il Tribunale di Avellino si è tenuta l'udienza per il processo a carico di Angelina Spagnuolo, Gianluigi Marotta, Ottavio Barretta, Antonio Pellegrino e Antonio Savino, rispettivamente ex assessori e revisori dei conti indagati per un presunto falso in atto pubblico - reato che si sarebbe compiuto all'epoca della giunta guidata da Paolo Foti, inizialmente anch'egli indagato e poi prosciolto.

L'indagine fu avviata a seguito di un esposto presentato dall'ex consigliere, allora d'opposizione, Dino Preziosi.

Egli si rivolse alle Fiamme Gialle in quanto evidenziava, fra le numerose presunte inadempienze, anche un mancato riconoscimento di circa 12 milioni di euro di pignoramento per sottrarre il Comune dal regime di ente strutturalmente deficitario.

In aula questa mattina è stato ascoltato il consulente del pm, il quale ha, sostanzialmente confermato le accuse a carico degli imputati e quanto emerso a seguito delle indagini della Procura.

Presenti in aula, oltre ai difensori, anche alcuni imputati.

La prossima udienza è stata fissata per il 20 maggio 2022, per l’escussione di un dipendente comunale e del luogotenente Palumbo, atteso già alla scorsa udienza.