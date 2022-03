Avellino, ultras biancoverdi aggrediscono tifosi del Catania: assolti Cadute le accuse per aggressione, vengono assolti anche per il reato di incitazione alla violenza

Assolti perché il fatto non costituisce reato i quattro ultras dell’ U.S. Avellino che, durante una competizione contro il Catania nell’agosto 2019, furono arrestati per aggressione ai tifosi della squadra avversaria, porto abusivo di arma, scavalcamento della recinzione e, infine, incitazione alla violenza per aver esposto sugli spalti uno striscione recante la scritta “ODIO CATANIA”.

I quattro - difesi dall’avvocato Fabio Tulimiero - che in corso d’indagini erano già stati prosciolti per le prime tre accuse, questa mattina sono stati assolti per l’ultimo capo di imputazione.