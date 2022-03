Commando intercettato e messo in fuga dalla polstrada a Grottaminarda Avevano già portato via da un piazzale due veicoli industriali e un escavatore

Portano via da un piazzale due veicoli industriali e un escavatore per poi allontanarsi in direzione Bari. Un vero e proprio commando, quello entrato in azione nel cuore della notte in Irpinia a Grottaminarda. Tutto studiato alla perfezione, sembrava fatta per i malviventi ma non è stato così. Una pattuglia della locale polstrada li ha intercettati lungo il loro tragitto mentre procedevano a forte velocità. Un inseguimento rocambolesco che ha spinto i malviventi a rinunciare al colpo e a dileguarsi nelle campagne circostanti.

Una banda composta da ladri specializzati, i quali approfittando dell'ora notturna, dopo aver manomesso le centraline degli autocarri e tagliato i lucchetti del cancello hanno azionato i mezzi e imboccato l'autostrada in direzione Bari pensando di farla franca. Ma non è stato così. Un'operazione durata pochissimi minuti.

Alla fine i mezzi, abbandonati di traverso sull'asse stradale sono stati tutti recuperati. I veicoli dal valore di 250.000 euro, riconsegnati al proprietario, un imprenditore del luogo. Indagini sono in corso, per risalire agli autori dell'azione criminosa, fortunatamente scongiurata, da parte degli agenti guidati dall'esperto e attento comandante Armando Mirra. E non è il primo intervento provvidenziale da parte della sottosezione di Grottaminarda, tra le più operative lungo l'asse Campania-Puglia.

Un intervento provvidenziale a testimonianza dell'opera preziosa della polstrada di Grottaminarda, su un territorio crocevia, super attenzionato, tra i più insidiosi in Campania, dove sono continui i tentativi di infiltrazioni malavitose soprattutto dalla vicina Puglia. E non è mancato in più di una occasione anche qualche conflitto a fuoco.