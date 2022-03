Allarme furti d'auto ad Avellino, cresce l'escalation: l'appello dei residenti Ancora una macchina, una Fiat Panda, è stata oggetto di furto in via Fricchione

Nell’ultimo report sulla sicurezza la città di Avellino si piazzava in una buona posizione rispetto ai reati predatori. Ma i dati di questi ultimi mesi, purtroppo, smentiscono pienamente quanto raccolto dai database delle forze delle ordine. Il fenomeno dei furti sia nelle abitazioni che di auto in città sta diventando un vero e proprio allarme sociale. Un fenomeno che non si arresta minimamente, e che fino a qualche anno fa sembrava proprio distante anni luce dagli ambienti irpini. Eppure, nonostante gli appelli e le continue denunce da parte dei cittadini, i reati non si fermano.

Alcune zone della città sono diventate dei luoghi ideali per bande di ladri d'auto. Una di queste, è via Fricchione, parallela di via Circumvallazione, strada che conduce al teatro Gesualdo. In questa zona, relativamente tranquilla, vi sono parcheggi sia coperti che scoperti, gestiti dall’Acs, la partecipata del Comune. Qui sono presenti numerose attività commerciali e uffici. Insomma, con un via vai di persone cospicuo, che mai dovrebbe far immaginare ai furti e altri tipi di reato. E, invece, di furti di vetture ce ne sono stati tanti. In pochi minuti i ladri portano via le auto in pieno giorno e con tanta facilità se la svignano dalla città per dirigersi verso luoghi “più sicuri”.

Ma la zona resta pericolosa anche di sera. Con illuminazione quasi inesistente e controlli pari a niente. Non è la prima volta che i residenti, ma anche i lavoratori e i commercianti della zona, lanciano un appello per avere maggiore sicurezza, per essere tranquilli di poter ritrovare l’auto dopo una giornata di lavoro. Più volte hanno sollecitato l’intervento delle istituzioni (sindaco e questore). Chiedono maggiori controlli ma anche qualche telecamera di sicurezza, anche perché si tratta di una zona per niente periferica, a due passi dal teatro e dallo stesso Comune.