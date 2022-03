Grave incidente a Sperone, 4 auto coinvolte: muore 43enne L'impatto alle 21.44 sulla Nazionale delle Puglie

E' di un morto e una donna ferita, il tragico bilancio di un incidente avvenuto in serata lungo strada statale 7 bis, denominata nazionale delle puglie, in cui sono rimaste coinvolte ben 4 autovetture. Nel violento impatto ha perso la vita un uomo di 43 anni di nazionalità romena ma residente a Mugnano del Cardinale. Mentre una donna di 31 anni, originaria di Nola, rimasta ferita è stata trasportata presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta alle cure mediche. Gli altri occupanti non hanno riportato grosse conseguenze tanto da essere visitati sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Avellino.