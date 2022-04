Ancora un decesso nei reparti Covid del Moscati: muore una 74enne All'ospedale di Avellino ricoverati 39 pazienti

Ancora un decesso per covid all'azienda ospedaliera Moscati di Avellino. ieri sera, è deceduta ieri sera, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’azienda, una paziente di 74 anni di Mercato San Severino (Sa), ricoverata dal 6 marzo scorso. Il giorno precedente è morto nella terapia intensiva, un paziente di 56 anni di Mercogliano, ricoverato da 4 marzo in terapia sub-intensiva e trasferito in terapia intensiva il 30.

Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati e nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera per accogliere i pazienti con specifiche patologie e anche con il covid sono ricoverati 39 pazienti: 3 nella terapia intensiva e 26 nella degenza ordinaria/subintensiva del covid Hospital; uno nell’Unità operativa di Pneumologia, due in Medicina Interna, due in Ostetricia e Ginecologia, uno in geriatria e 4 nella Pediatria della città ospedaliera.