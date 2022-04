Pioggia mista a neve, auto si ribalta: paura per una donna Intervento provvidenziale di un volontario del 118 di passaggio sul luogo dell'incidente

Maltempo, pioggia mista a neve e un'auto si ribalta lungo la strada provinciale che da Flumeri porta alla località Tre Torri.

Paura per una donna del luogo alla guida di una fiat panda. Dopo aver perso il controllo, complice l'asfalto reso assai viscido e insidioso, la vettura con la donna all'interno si è capovolta fino a far temere il peggio.

E' stato un volontario Anpas del 118 di ritorno in quel momento da lavoro ad allertare per primo i soccorsi, di passaggio proprio in quel momento sul luogo dell'incidente. Si è messo subito in contatto con la centrale operativa di Avellino, ponendo in essere quanto necessario, sicurezza dell'infortunata e viabilità, visto l'asfalto scivoloso e in prossimità di una curva cieca.

Sotto la pioggia, con lo spirito che appartiene a quanti del volontariato ne fanno una ragione di vita ha assistito la giovane donna fino all'arrivo immediato dei vigili del fuoco di Grottattaminarda e dello Stie di San Nicola Baronia.

La malcapitata è ora al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane per essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari. Le sue condizoni non desterebbero preoccupazione.