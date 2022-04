San Martino Valle Caudina, muore mentre taglia la legna con la motosega Un 74enne è stato ritrovato in un mare di sangue quasi decapitato

Muore mentre taglia la legna. Un 74enne di San Martino Valle Caudina è morto questa mattina perché ferito dalla motosega. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, sulla quale indagano i carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina e gli agenti della polizia Municipale, coordinati dal comandante Serafino Mauriello. L’uomo, docente in pensione, è stato trovato in un lago di sangue nel suo garage, in via Variante, quasi decapitato. La motosega pare gli abbia troncato la testa. Un dettaglio macabro, accertato purtroppo dai soccorritori che lo hanno ritrovato accanto alla legna. Sulla vicenda sono in corso indagini, anche se sembra chiaro si tratti di un incidente domestico. Il porfessore, persona perbene e molto conosciuta in paese, lascia la moglie e due figli.