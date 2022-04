Era evaso dal carcere di Avellino: catturato a Napoli dopo 3 mesi Mocian Florin era ricercato dal l'11 gennaio scorso per evasione. Preso dopo un tentativo di rapina

Era ricercato esattamente da tre mesi, dopo la sua rocambolesca evasione, con un altro detenuto, dal carcere di Avellino. Ma la sua fuga non lo aveva portato così lontano. Mocian Florin, 21 anni, è stato arrestato oggi a Napoli, dai poliziotti, che lo hanno bloccato mentre provava a rapinare una ragazza, nella zona di Poggireale. Il rumeno è stato prima portato al pronto soccorso, per poi essere trasferito in carcere, stavolta a Poggioreale. A dare notizia dell'importante arresto è il segretario del Sappe Emilio Fattorello, in forze nell'istituto detentivo del capoluogo irpino.

Solo tre mesi fa c'era stata la fuga di notte, la clamorosa evasione dal carcere di Avellino. Una notizia che aveva fatto il giro di tutta Italia. Con lui era scappato anche un altro carcerato: Kalifi Hassin, sospetto terrorista islamico di origini nord africane, che è stato a sua volta catturato, lo scorso 7 febbraio in Francia, a Metz.

L’uomo, infatti, è stato arrestato dalla Polizia Francese, allertata dalla Dda di Napoli che ha coordinato le indagini della Polizia Penitenziaria, dei Carabinieri di Avellino e del Ros. Kalifi era stato condannato a una pena passata in giudicato per traffico di stupefacenti, ma soprattutto era segnalato come sospetto radicalizzato, vicino al terrorismo islamico. Kalifi aveva fatto perdere le sue tracce con Florin Mocian, il 21enne rumeno arrestato oggi a Napoli. Kalifi e Mocian riuscirono ad evadere insieme con un terzo detenuto che si ferì durante la fuga e venne preso dai carabinieri prima che riuscisse ad allontanarsi.

L’evasione avvenne intorno all’una di notte dell’11 gennaio scorso, attraverso un foro praticato nella cella dove i tre fuggitivi erano ristretti insieme con un quarto detenuto, quest’ultimo trovato al suo posto dalla Polizia Penitenziaria. Dal foro si erano poi calati in strada con delle lenzuola annodate.