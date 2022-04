Bimbo di 10 anni azzannato da un cane a Grottaminarda: ricoverato al Santobono Una tragedia sfiorata solo di un soffio, grazie alla prontezza di riflessi e al coraggio del piccolo

Un bambino di 10 anni è arrivato in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino a seguito delle ferite riportate ad entrambi gli avambracci, dopo essere stato azzannato violentemente da un rottweiler.

Una tragedia sfiorata solo di un soffio, grazie alla prontezza di riflessi e al coraggio del bimbo che è riuscito proprio con gli arti superiori a proteggere il volto altrimenti le conseguenze sarebbero state molto più serie e davvero preoccupanti.

In pochi attimi, attivato il codice rosso è stata allestita la macchina dell'emergenza che ha visto operare intorno al piccolo, medici, infermieri, anestesisti, chirurghi e ortopedici. Tutti al suo fianco. Un grande lavoro di equipe che ha permesso di stabilizzarlo tra la preoccupazione altissima e comprensibile dei genitori e la commozione degli stessi operatori sanitari. Una vera e proprio corsa contro il tempo.

In contemporanea è stata allertata la struttura sanitaria del Santobono, al fine di predisporre, per una maggiore sicurezza il trasferimento d'urgenza, in un primo momento in elicottero e poi in ambulanza, dove si trova al momento sotto osservazione. La dinamica dell'accaduto è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. E' il secondo episodio del genere in valle ufita. C'è un precedente proprio a Grottaminarda. Nel luglio dello scorso anno, una bimba di 5 anni venne azzannata anche lei da rottweiler riportando 21 punti di sutura al volto.