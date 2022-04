Festa della Polizia ad Avellino, in un anno 2636 furti e tre omicidi La cerimonia per i 170 anni della polizia di Stato nel complesso Diocesano di Avellino

La polizia ha festeggiato 170 anni, un compleanno speciale, dopo due anni dalla pandemia, finalmente ritorna la cerimonia per onorare le forze di polizia. Anche ad Avellino, così come nelle altre città d’Italia, si è svolta la solenne cerimonia, alla presenza di autorità civile politiche e religiose. Quest’anno la polizia di Avellino ha festeggiato la sua Fondazione, presso l’auditorium del Seminario Diocesano di Avellino, in via Morelli e Silvati, dove il questore Maurizio Terrazzi, alla presenza del Prefetto, ha accolto ospiti e presenziato la cerimonia. Ad assisterà alla celebrazione anche una rappresentanza degli studenti degli istituti scolastici della Provincia che hanno partecipato nell’anno scolastico in corso al concorso “PretenDiamo Legalità”. Il Questore ha illustrato il bilancio delle attività sul territorio della Provincia.

Il numero complessivo dei delitti registrati ad Avellino e provincia da gennaio 2021 a marzo 2022 è di 12668. Il dato più alto riguarda i furti in generale. In un anno ce ne sono stati 2636, mentre sono in aumento anche le truffe e le frodi informatiche: 2591. A seguire i danneggiamenti con 1155 casi registrati e le lesioni dolose: 422.

Poi ricordiamo gli omicidi volontari: tre (Aldo Gioia, Anna Ficuciello: l’anziana uccisa dal marito con un cuscino e ultimo di poco tempo fa di Nicola Zeppetelli a Cervinara). Inoltre, non sono mancati i tentati omicidi: sono in tutto 9. Resta alto anche il dato delle estorsioni: 95 ne sono state segnalate.

La cerimonia è proseguita con la consegna di riconoscimenti al personale della Polizia di Stato, tra cui una promozione per merito straordinario, riservata a coloro che si sono distinti in attività eccezionalmente meritorie, quali il salvataggio di vite umane.

PROMOZIONE per merito straordinario all'Agente Scelto della Polizia di Stato Domenico Giordano:

evidenziando eccezionali capacità professionali ed operative, espletava un intervento di soccorso pubblico che consentiva di salvare una giovane donna con la sua bambina, di appena un mese, rimaste bloccate a causa di una fuga di gas, all'ultimo piano di uno stabile. Nella circostanza sebbene sprovvisto di qualsiasi dispositivo di protezione, non esitava a portarsi, all'ultimo piano dell'edificio riuscendo cosi a condurre la donna e la figlia in una zona di sicurezza. Chiaro esempio di coraggio ed alto senso del dovere. Napoli, 25 giugno 2016

ENCOMIO all'Assistente Capo Coordinatore Monica Di Marino: libero dal servizio, evidenziando qualità professionali si distingueva in un intervento di soccorso pubblico ponendo in salvo un anziano uomo in procinto di morire per soffocamento dopo aver ingerito del cibo. Mercogliano (AV) 30 settembre 2018

LODE al Vice Ispettore della Polizia di Stato Alfonso Spiezio: evidenziando elevate capacità professionali espletava un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto due soggetti responsabili di furto aggravato in concorso, nonché di deferire all'autorità giudiziaria altre 19 persone, responsabili di invasione di terreni ed edifici, aggravata da altro. Bologna 11 giugno 2017

LODE all'Assistente Capo Coordinatore Giuseppe Pilosi e all'Assistente Capo Daniele Tiso.

Evidenziando non comuni capacità professionali, ponevano in essere un intervento di polizia giudiziaria che consentiva di denunciare in stato di libertà due cittadini extracomunitari responsabili dei reati di porto abusivo di arma da sparo e ricettazione. Vallata, 14 febbraio 2018.

A conclusione della cerimonia il concerto a cura dell’orchestra di fiati di giovani musicisti del Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino.