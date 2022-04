Avellino. Scontri a Irpiniambiente: assolti quattro dipendenti I fatti si verificarono nel luglio 2020 per i mancati pagamenti degli stipendi

Assolti per non aver commesso il fatto. Si tratta di 4 dipendenti di Irpiniambiente, accusati di lesioni, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale. La vicenda riguarda la manifestazione di protesta da parte dei lavoratori dell’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, avvenuta nel luglio 2020, davanti la sede di via Cannaviello. Qui ci furono momenti di tensione con i dipendenti che chiedevano insistentemente un incontro con l’allora amministratore unico Sparandeo.

Motivo della richiesta i mancati pagamenti degli stipendi di alcune mensilità. Esplose la rabbia degli operai in una calda mattina di luglio. Nel mirino oltre Sparandeo, anche il direttore generale Armando Masucci. Si innescarono dei principi di scontro con le forze dell’ordine e alcuni agenti rimasero contusi. Alla fine l’Ad scese per un confronto ma la tensione si accumulò fino a costringerlo ad andare via tra fischi e proteste. Ieri si è concluso il processo a carico dei dipendenti, difesi dagli avvocati Innocenzo Massaro, Ennio Napolillo e Gerardo Santamaria: tutti assolti.