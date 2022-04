Insieme contro l'usura e il racket, prima tappa ad Avellino con Sibilia Il sottosegretario sarò lungo corso Vittorio Emanuele, mercoledì alle dieci

Il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia sarà ad Avellino, in corso Vittorio Emanuele, mercoledì 20 aprile, alle ore 10, per presenziare alla prima delle undici tappe campane di "Insieme contro l'usura e il racket", organizzata dall'Assessorato alla Sicurezza, Legalità, Immigrazione della Regione Campania.

L'obiettivo è quello di informare i cittadini, anche i più giovani, coinvolgendoli anche in confronti pubblici sui delicati temi dell'usura e del racket.