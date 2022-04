Tragedia sul lavoro: operaio 60enne muore schiacciato da un carico di bidoni L'uomo era dipendente della ditta di trasporti Bacotrans di Montefredane

Tragedia sul lavoro, muore operaio di 60 anni. La vittima è Giuseppe Venezia di Atripalda, dipendente della ditta specializzata nei trasporti Bacotrans di Montefredane. L'incidente è avvenuto nella sede Hera a Pievesestina di Cesena.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dalla polizia, era da poco giunto alla destinazione e, poco dopo le 11, stava scaricando dal mezzo dei grossi bidoni per la raccolta dei rifiuti quando, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente travolto da alcuni di questi. Una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cesena si è precipitata sul posto, sul posto si è precipitata anche l'ambulanza del 118 e l'automedica, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma purtroppo è deceduto pochi minuti dopo la disperata corsa. Indagano gli agenti della Polizia di Stato.