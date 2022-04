Tragedia a contrada Quattrograna ad Avellino, si lancia dal balcone e muore A pochi passi dalla caserma dei vigili del fuoco di Avellino. Vittima un 55enne

Dramma nel giorno del venerdì santo. Un 55enne, R.P., si è lanciato dal secondo piano della sua abitazione di contrada Quattrograna. L'uomo, affetto da una grave malattia, ha deciso di farla finita, gettando nel dolore la moglie e i figli. Sul posto un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Si attende il medico legale per certificare la morte e il magistrato di turno per atto dovuto.